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Как сообщает телеканала «Звезда», украинский военнопленный Игорь Андросов рассказал, как проходила его военная служба в рядах ВСУ. Он отметил, что в его роте бойцы использовали во время боевых сражений неисправное оружие, так как других вариантов у них не было. На фронте он со своими сослуживцами вели оборону при помощи БТР, которые имели значительное количество неисправностей.

Андросов также признался, что попав в российский плен, он остался в живых. Прячась от российских снарядов в блиндажах, он вместе со своими сослуживцами думали, что их погибель уже близка. Но когда на их позиции появились российские солдаты, то Андросов вместе с товарищами сдался в плен. По его словам, российские бойцы оказали им первую медицинскую помощь, проявив нормальное человеческое отношение как к нему, так и к другим военнопленным украинцам.

Украинский солдат рассказал, что на фронте было невероятно страшно из-за регулярной работы российской артиллерии, вертолетов и танков. А идти с автоматом против танков – это немыслимая глупость. Он рад, что попал в плен, ведь таким образом ему удалось выжить.

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