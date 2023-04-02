В Телеграм-каналах появилась видеозапись одного из украинских военнослужащих, который поделился своими впечатлениями об управлении американским военным бронеавтомобилем «Humvee». Официальное название данного бронированного автомобиля – HMMWV. Эти бронемашины были предоставлены ВСУ западными странами в рамках военной помощи.

Оператор видеоролика рассказывает, что его часто спрашивают, как ему крутой военный «Хаммер» (Hummer – гражданский автомобиль, которые многие ошибочно считают аналогом военного Humvee – ред.), какие в нем навороты. На что украинский боец ответил, что в нем нет ничего крутого, кроме автоматической коробки передач. По его мнению, крутой американский бронеавтомобиль можно легко сравнить с трактором.

«Простой как дрова, – отмечает украинский солдат, – заводится как трактор и панель, как в тракторе». По его словам, в гражданских «Хаммерах» действительно есть крутые «примочки». А он водит военный бронеавтомобиль, в котором все излишества отсутствуют, поэтому ничего крутого в нем нет.