ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский режиссер документальных фильмов Игорь Лопатенок подверг критике вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост он опубликовал в известной социальной сети.

По словам режиссера, Владимир Зеленский несет ответственность за все горе, причиненное украинцам. Если бы Минские договоренности были выполнены, то нынешней ситуации просто бы не произошло, считает Лопатенок.

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины», – подчеркнул украинский режиссер. Он также добавил, что во время своей инаугурации Зеленский клятвенно обещал украинцам остановить кровопролитие на Донбассе. Его избрали, так как украинцы не хотели вооруженного конфликта на Донбассе.

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что термин «поражение» должен быть синонимом слова «агрессор». «И только победа Киева может обеспечить это», – заявил украинский президент.

Вам может понравиться

Рогозин показал видео атаки тяжёлых ударных дронов ВСУ на позиции российских военных

9 апреля – ИА Discover24.ru. Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал видео с атакой тяжелых ударных дронов на позиции ВС РФ. Он продемонстрировал, как российские военные отбиваются

Российский генерал назвал количество уничтоженных “Байрактаров” в зоне СВО

10 апреля – ИА Discover24.ru. Принципиальных различий в уничтожении пилотируемой авиации и беспилотников пока не просматривается. На это в том числе указывает и число уничтоженных дронов марки “Байрактар”. Об этом

NYT: господство российской авиации в небе над Украиной переломит конфликт в пользу Москвы

11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинская противовоздушная оборона в скором времени начнёт испытывать серьёзные проблемы. Этим воспользуются ВС РФ и переломят ситуацию на фронте. В Пентагоне обеспокоены плачевным состоянием украинской