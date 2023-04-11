11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский режиссер документальных фильмов Игорь Лопатенок подверг критике вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост он опубликовал в известной социальной сети.

По словам режиссера, Владимир Зеленский несет ответственность за все горе, причиненное украинцам. Если бы Минские договоренности были выполнены, то нынешней ситуации просто бы не произошло, считает Лопатенок.

«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины», – подчеркнул украинский режиссер. Он также добавил, что во время своей инаугурации Зеленский клятвенно обещал украинцам остановить кровопролитие на Донбассе. Его избрали, так как украинцы не хотели вооруженного конфликта на Донбассе.

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сказал, что термин «поражение» должен быть синонимом слова «агрессор». «И только победа Киева может обеспечить это», – заявил украинский президент.