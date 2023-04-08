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Посольство Украины в Болгарии опубликовало в социальных сетях видеообращение, которое записала посол Олеся Илащук. На кадрах дипломат находилась прямо в домашнем халате. Но сразу после этого ролик удалили и опубликовали новое видео, где Олеся Илащук уже одета в деловой пиджак. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На сайте посольства также было опубликовано фото Илащук с ее встречи с представителем МИД Болгарии, и там она тоже одета официально, в костюм.

В прошлом году Илащук была назначена украинским президентом Владимиром Зеленским на должность посла Украины в Болгарии. По данным украинских СМИ, дипломат также является клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.

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