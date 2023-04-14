Украинские подразделения под Авдеевкой столкнулись с дефицитом военной техники и личного состава из-за чего не могут полноценно вести боевые действия. Командование украинской армии бережет вооружение как зеницу ока, заявляя, что вместо погибших боевиков пришлют новых, а вот оружия могут больше и не дать, рассказал военнопленный ВСУ Геннадий Кашпур.

Он пояснил, что на все его подразделение был выделен всего один противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства. При этом ПТРК около месяца ремонтировался и только потом был передан боевикам.

Ручных гранатометов, пулеметов и другого тяжелого вооружения никто не дает вообще, несмотря на его регулярные поставки с Запада. Кроме того, командование отправляет на позиции, которые атакуют российские войска, по 2-3 человека, считая, что этого вполне достаточно для отражения наступления.

Именно из-за этого 110-я отдельная механизированная бригада, в которой служил боец, несет серьезные потери. Еще одна причина – крайне редкое подключение минометных и артиллерийских подразделений к боевым действиям из-за тотальной экономии боеприпасов.