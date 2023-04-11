11 апреля – ИА Discover24.ru. Самый состоятельный украинский олигарх Ринат Ахметов начал арбитражный процесс против Российской Федерации с целью получить денежную компенсацию за утраченные активы, расположенные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Данная информация была опубликована пресс-службой инвестиционной группы SKM, принадлежащей украинскому олигарху Ахметову. Как следует из опубликованного сообщения, Российская Федерация должна будет компенсировать все убытки, связанные с вмешательством в деятельность или экспроприацией активов или имущества украинского бизнесмена. Информации, какой именно суд будет рассматривать данное заявление пока нет.

При Украине Ринат Ахметов владел десятками предприятий добывающего, энергетического и металлургического секторов, а также большим количеством недвижимости. Все это было расположено на территории Донбасса. Напомним, что по информации издания Forbes Ukraine, общее состояние Ахметова на конец 2022 года составляло 13,7 миллиардов долларов, что ниже на 4,4 миллиарда по сравнению с прошлогодним показателем.