Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о том, что младший лейтенант Виктор Витусевич, избивший солдата ВСУ в Житомирской области, будет представлен перед судом по обвинению в применении насилия в текущих условиях военного положения.

Санкция статьи, за которую украинскому офицеру предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двенадцати лет.

Младший лейтенант уже признал свою вину и был отстранен от должности.

Видео избиения, на котором он ударяет ногой в живот своего подчиненного, получило широкое распространение в сети. Пострадавший солдат после этого объяснил произошедшее шуткой, но Витусевич все равно оказался под следствием и получит наказание.