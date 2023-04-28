Российские войска стали использовать новую тактику применения авиации в зоне СВО. Теперь самолёты ВКС России доставляют украинской армии ещё больше проблем. Об этом заявил Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова приводит издание “Военное дело”.

Основа новой тактики – массовое применение управляемых авиационных бомб. Российские самолёты выпускают их без захода в зону действиях украинских ПВО, а сами снаряды способны пролетать значительное расстояние и поражать цели с высокой точностью. Наев отметил, что российские бомбардировщики зачастую вылетают на задание в сопровождении истребителей, которые обладают вооружением, способным уничтожать украинские самолёты ещё до их приближения на достаточное для пуска ракет расстояние.

Бороться с такой тактикой ВКС России практические невозможно. Единственное, что могло бы как-то изменить ситуацию – поставка новейших натовских истребителей на Украину, заявил генерал. Впрочем, пока западные союзники Киева хранят молчание насчёт таких поставок.