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Глава украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал о последствиях удара по военным объектам ВСУ в ночь на 21 апреля. Он отметил, что хотя беспилотные аппараты по инерции называют «Шахидами», РФ задействовала совсем новые и более мощные барражирующие боеприпасы.

В Винницкой и Полтавской областях этих БПЛА ударили по нефтебазам, причем экстренные службы длительное время занимались тушением вспыхнувших там пожаров. Кроме того, прогремели взрывы в Киевской области, но в Офисе президента объяснили их работой противовоздушной обороны.

Атака на нефтебазы вполне логична, так как Киев готовится к контрнаступлению с большим количеством боевой техники. Уничтожение горюче-смазочных материалов дает возможность разрушить логистику, вынудить Киев искать другие варианты доставки топлива к линии соприкосновения и в места возможной атаки.

По словам эксперта, ВС РФ каждый месяц наносит подобные удары, что приводит к уничтожению тысяч тонн ГСМ и необходимости восполнять эти запасы.

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