ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский националист самовольно расстрелял мирного жителя в Мариуполе из-за неправильного произношения украинского слова «паляныця», означающее округлый хлеб приплюснутой формы. Данную информацию сообщил прокурор Южного окружного военного суда в ходе процесса над боевиком ВСУ.

Инцидент произошел еще в марте минувшего года в городе Мариуполь, когда он был под контролем ВСУ. Со слов прокурора, украинский военнослужащий Антон Чередник вместе со своим сослуживцем патрулировали местность в данном населенном пункте. Заметив двух мужчин в гражданском, Чередник сделал предупреждающие выстрелы в воздух и приказал мужчинам лечь на землю.

Одного из мужчин украинский националист отвел в сторону, попросил сказать слово «паляныця» и объяснить его значение. Таким образом Чередник пытался определить национальную принадлежность задержанного. После того, как мирный житель не смог ответить на вопрос боевика, он был расстрелян на месте. В результате полученных ранений, мужчина скончался на месте.

Вам может понравиться

Липунов: Финляндия вступила в Североатлантический альянс ради юридических гарантий по пятой статье устава НАТО

Вооруженные силы Финляндии уже давно соответствуют всем стандартам блока НАТО и полностью интегрированы в его структуру, поэтому официальное вступление страны в Североатлантический альянс необходимо правительству для юридических гарантий по выполнению

Минобороны РВ опубликовало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны РФ поделилось новыми кадрами, демонстрирующими, как российские вертолеты Ми-28 успешно справляются с задачами в зоне СВО на Украине. На видео можно увидеть, как военные вертолеты уничтожают бронированную технику и

Кнутов объяснил, почему ВСУ так усердно пытаются удержать Артемовск

Директор музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина о поднятии флага России над администрацией в центре Артемовска (украинское название Бахмут). Его слова