Украинский националист самовольно расстрелял мирного жителя в Мариуполе из-за неправильного произношения украинского слова «паляныця», означающее округлый хлеб приплюснутой формы. Данную информацию сообщил прокурор Южного окружного военного суда в ходе процесса над боевиком ВСУ.

Инцидент произошел еще в марте минувшего года в городе Мариуполь, когда он был под контролем ВСУ. Со слов прокурора, украинский военнослужащий Антон Чередник вместе со своим сослуживцем патрулировали местность в данном населенном пункте. Заметив двух мужчин в гражданском, Чередник сделал предупреждающие выстрелы в воздух и приказал мужчинам лечь на землю.

Одного из мужчин украинский националист отвел в сторону, попросил сказать слово «паляныця» и объяснить его значение. Таким образом Чередник пытался определить национальную принадлежность задержанного. После того, как мирный житель не смог ответить на вопрос боевика, он был расстрелян на месте. В результате полученных ранений, мужчина скончался на месте.