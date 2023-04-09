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9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский военнослужащий записал видео, в котором рассказал о своих «впечатлениях» после атаки на его позицию российских танков. Он отметил, что ему и его сослуживцам повезло «чудом выжить». Данная видеозапись была опубликована Телеграм-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видеозаписи военнослужащий ВСУ показал последствия обстрела российским танком их укрепленного пункта. Он также подчеркнул, что российская техника работает отлично, ведь огневая атака производилась с расстояния 1100 метров. На видеозаписи не уточняется, в каком районе боевых действий произошли данные события. Но на кадрах можно увидеть руины разрушенного здания, которое продолжало гореть.

Напомним, что спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина с целью защиты мирного населения республик Донбасса от регулярного нападения украинских националистов, которые вот уже как 9 лет обстреливают мирную инфраструктуру ЛДНР.

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