ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир украинского подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев рассказал в интервью киевской радиостанции Radio NV, как одна из жительниц Артемовска ошибочно приняла его за российского солдата и обрадовалась его приезду.

Он начал говорить с ней на русском языке, что вызвало у нее большую радость, но когда она поняла, что он является украинским бойцом, это ее огорчило. В тот момент Воробьев был в форме без каких-либо отличительных знаков украинских войск, пишет РИА Новости.

Днем ранее российское Минобороны проинформировало, что подразделения «Вагнера» при поддержке десантников, авиации и артиллерии борются за западные части Артемовска, а поддерживают их действующие на флангах формирования ВДВ российской армии.

Вам может понравиться

На Украине ожидают «сюрпризов» от нового российского «изделия 720»

По сообщению издания «Военное дело», украинские военные эксперты выразили беспокойство о том, что Россия готовится к запуску серийного производства новых крылатых ракет с авиационного базирования. Ранее эти ракеты были известны

ВС России ликвидировали троих иностранных наемников ВСУ

Согласно информации, опубликованной в канале Телеграм «Русская весна», за прошедший день три иностранных наемника были ликвидированы в ходе боев на территории Украины, в том числе в боях под Артемовском. Среди

ВСУ используют лодки с манекенами при переправе через Днепр

Вооруженные силы Украины стали использовать хитрость для выявления огневых точек ВС России. Для этого они перенаправляют через Днепр лодки с манекенами. Российский военнослужащий с позывным «Черномор» рассказал, что данная тактика