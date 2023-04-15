Командир украинского подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев рассказал в интервью киевской радиостанции Radio NV, как одна из жительниц Артемовска ошибочно приняла его за российского солдата и обрадовалась его приезду.

Он начал говорить с ней на русском языке, что вызвало у нее большую радость, но когда она поняла, что он является украинским бойцом, это ее огорчило. В тот момент Воробьев был в форме без каких-либо отличительных знаков украинских войск, пишет РИА Новости.

Днем ранее российское Минобороны проинформировало, что подразделения «Вагнера» при поддержке десантников, авиации и артиллерии борются за западные части Артемовска, а поддерживают их действующие на флангах формирования ВДВ российской армии.