ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-офицер Национальной гвардии Украины Харитон Старский расплывчато ответил журналистам на вопрос о новых подразделениях ВСУ, созданных пограничной службой и МВД, передает «Военное обозрение»

Называются они «Гвардией наступления» и, по имеющимся данным, состоит уже из 8 бригад. Журналисты поинтересовались, находятся ли эти подразделения на линии соприкосновения, но внятного ответа так и не добились.

Старский заявил, что «Гвардия наступу» — это уже неотъемлемая часть ВСУ, поэтому как-то особо отделять ее не стоит. На фронте она находится якобы с 2014 года.

«Наши подразделения находятся на фронте с 2014 года. Они вели бои на Светлодарской дуге, а также за Станицу Луганская. Поэтому, конечно, наши подразделения уже на фронте. Они давно там», – заявил пресс-офицер.

Бригады «Гвардии» создавались специальное под контрнаступление ВС Украины. Однако пока оно переносится, подразделения уже начинают постепенно перебрасывать в Артемовск, где не прекращаются ожесточенные бои.

Вам может понравиться

The Economist: с начала СВО Украина потеряла 60 боевых самолётов

Российская армия имела и имеет превосходство в воздухе над Украиной. С начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса ВВС Украины потеряли 40% имеющееся до начала СВО техники.

Дипломат Ермаков: США “уязвлены”, что Россия опережает их в разработке гиперзвукового оружия

Попытки США устранить отставание от России в сфере разработки гиперзвуковых ракет пока “малоэффективны”. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир

SIPRI: военные расходы в мире достигли рекордного максимума в 2,24 трлн долларов

Рост общемировых расходов на военные нужды в прошлом году составил 3,7% в реальном выражении, что соответствует новому историческому максимуму в 2,24 триллиона долларов. Об этом пишет в своем докладе Стокгольмский