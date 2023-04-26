Пресс-офицер Национальной гвардии Украины Харитон Старский расплывчато ответил журналистам на вопрос о новых подразделениях ВСУ, созданных пограничной службой и МВД, передает «Военное обозрение»

Называются они «Гвардией наступления» и, по имеющимся данным, состоит уже из 8 бригад. Журналисты поинтересовались, находятся ли эти подразделения на линии соприкосновения, но внятного ответа так и не добились.

Старский заявил, что «Гвардия наступу» — это уже неотъемлемая часть ВСУ, поэтому как-то особо отделять ее не стоит. На фронте она находится якобы с 2014 года.

«Наши подразделения находятся на фронте с 2014 года. Они вели бои на Светлодарской дуге, а также за Станицу Луганская. Поэтому, конечно, наши подразделения уже на фронте. Они давно там», – заявил пресс-офицер.

Бригады «Гвардии» создавались специальное под контрнаступление ВС Украины. Однако пока оно переносится, подразделения уже начинают постепенно перебрасывать в Артемовск, где не прекращаются ожесточенные бои.