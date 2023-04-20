ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из немецких танков Leopard 2 остался без башни еще до первого своего боевого крещения. Произошло это в Польше, где украинские военные проводили тренировки и готовились к наступлению. Взбираясь на холм, боевая машина уткнулась пушкой в землю и вышла из строя, передают военные корреспонденты «Русской весны».

Теперь танк ожидает длительный ремонт и задействовать его в боях Киев не сможет. Это подтверждает слова военного эксперта Виктора Баранца о передаче ВСУ неисправных танков и другого вооружения. Запад, по его мнению, отправляет на Украину технику, которая подлежит утилизации, так как безнадежно устарела.

«Либо же оружие, которое находилось в ремонте, то есть его подлатали, подмарафетили и отправляют на Украину», – отметил Баранец.

Также о выходе из строя танков «Леопард 2» в ходе первой же обкатки на Украине ранее писали телеграм-каналы, ссылающиеся на близкие к офису президента Владимира Зеленского источники.

Вам может понравиться

Владислав Шурыгин: «Идет медленное пережевывание Бахмута»

Командование ВСУ не позволяет своим подразделениям отступить из Артемовска, так как понимает – битва за этот город сдерживает российские войска от полномасштабного наступления. Но Киев платит за это огромную цену.

Клупов назвал объемно-детонирующие авиабомбы самым мощным оружием

Термобарические или объемно-детонирующие авиабомбы, примененные в понедельник в Артемовске – это один из самых серьезных видов вооружения, имеющихся в распоряжении ВКС РФ. Герой России Рустем Клупов пояснил, что удар такими

Сержант ВСУ: Артёмовск нужно было оставить ещё в начале года

Ещё до Рождества ВСУ следовало бы оставить Артёмовск (Бахмут) и передислоцироваться на более выгодные оборонительные рубежи. Это позволило бы избежать больших потерь, которые украинская армия несёт в ожесточённых боях за