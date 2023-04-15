Украинские ВС под Артемовском сами навели на себя артиллерийские удары российских войск. Они опубликовали в Сети видеозапись из ангара с техникой, который одновременно являлся и местом размещения личного состава.

Спустя некоторое время по этому объекту нанесли мощный удар расчеты артиллерийских установок «Мста» ЧВК «Вагнер».

В своем телеграм-канале Даниил Безсонов написал, что «Группа Вагнера» готова объявить благодарность украинских боевикам за передачу информации о точном местоположении пункта размещения личного состава и техники. Он также иронично заметил, что «музыканты» внимательно следят за каналами боевиков ВСУ, чтобы не пропустить новые полезные видео.

Напомним, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что 80 процентов территории города уже под контролем ВС РФ, однако говорить о полном окружении ВСУ все же рано.