Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, согласно которому украинский военнослужащий выложил видеозапись из Артемовска (украинское название Бахмут), в которой рассказывает, как из одного ада вместе со своим сослуживцем попал в другой.

Украинский боец отметил, что его подразделение российские силы разбили на севере Артемовска. В итоге они были вынуждены отступить в центр города. Однако, по словам военного, там ситуация оказалась столь же жесткой. Украинский солдат задал во время своего видеобращения вопрос «хочет ли еще кто-нибудь 100 тысяч», то пусть приезжает, ведь снаряды не прекращают прилетать ни на минуту.

В Артемовске продолжаются кровопролитные сражения. По последним данным, российские силы уже вскоре выбьют подразделения ВСУ с территории города. Все дороги, ведущие в населенный пункт, находятся под огневым контролем ВС России. Поэтому украинское командование не может перекинуть свои резервы в Артемовск.