Президент Украины Владимир Зеленский предал своих избирателей. Он взобрался на трон, после чего на 180 градусов изменил свою предвыборную риторику, превратившись в эдакого заправского «ястреба войны», считает киевский журналист Роман Коцаба.

Но несмотря на все заявления Зеленского, он так и не сумел стать лидером для украинского народа. Он остается талантливым актером, который немного перестарался и слишком вжился в роль Верхового главнокомандующего ВСУ.

Украинский президент все еще популярен и лидирует во всех возможных рейтингах политиков. У него нет конкурентов, однако ситуация может резко измениться после окончания конфликта. «Партия войны» уступит политическим силам, которые сейчас остаются в тени, не желая навлекать на себя неприятности. Впрочем, не исключен вариант, что Зеленский – это последний президент Украины, которая просто исчезнет как государство.