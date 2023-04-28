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Украинские СМИ и телеграм-каналы паникуют из-за ночного массированного удара ВС РФ. О взрывах наперебой пишут жители Киева и Кременчуга, что в Полтавской области.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины и продолжается до сих пор. Сразу о пяти мощных прилетах в Днепропетровске сообщил депутат Верховной рады Макс Бужанский, который, напомним, находится под российскими санкциями.

Кроме того, удары нанесены по объектам в Черкасской и Николаевской областях, некоторые паблики также заявляют об угрозе для кировоградского региона.

Какие именно объекты поражены, не сообщается. В Киеве и области шаблонно заявляют, что «все ракеты сбиты». Это означает, что реальную информацию украинские СМИ опубликуют ближе к вечеру или на днях. И она будет противоречить этому заявлению.

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