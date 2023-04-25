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Военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой могут быть убиты своими же сослуживцами. Командир батальона одного из подразделений украинской Национальной гвардии подписал приказ, в котором говорится, что в случае самовольного отступления разрешен огонь по своим бойцам.

Данный документ был обнародован через Сеть. Интернет-пользователи выдвинули предположение, что такой приказ связан с тем, что на передовой участились случаи массового бегства ВСУ со своих позиций. Поэтому без приказа командования покинуть позиции украинские военнослужащие не смогут, так как будут застрелены своими же сослуживцами.

Поэтому у бойцов ВСУ на передовой практически нет шансов на выживание, так как они могут погибнуть от огня российских военных, или в случае отхода будут расстреляны нацгвардейцами.  Единственный вариант – это добровольно сдаваться в плен российским солдатам. Ведь только в таком случае украинские военнослужащие, не желающие проливать кровь за преступный киевский режим, могут остаться в живых.

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