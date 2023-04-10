10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинское военное командование начало использовать альтернативные варианты для того, чтобы поднимать в воздух и сажать свои самолеты. Причиной стали опасения по поводу возможных ударов со стороны российских Вооруженных сил по украинским аэродромам, которые находятся рядом с линией соприкосновения.

Вместо традиционных аэродромов ВСУ начали использовать обычные гражданские автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочной полосы, выбирая на них относительно ровные участки.

Так, в интернете опубликованы видеокадры с военным истребителями Су-27 и МиГ-29, которые взлетают с обычной автомобильной дороги. Авторами видео стали украинские боевики, которые в момент взлета находились рядом в лесополосе около дороги.