ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинское военное командование начало использовать альтернативные варианты для того, чтобы поднимать в воздух и сажать свои самолеты. Причиной стали опасения по поводу возможных ударов со стороны российских Вооруженных сил по украинским аэродромам, которые находятся рядом с линией соприкосновения.

Вместо традиционных аэродромов ВСУ начали использовать обычные гражданские автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочной полосы, выбирая на них относительно ровные участки.

Так, в интернете опубликованы видеокадры с военным истребителями Су-27 и МиГ-29, которые взлетают с обычной автомобильной дороги. Авторами видео стали украинские боевики, которые в момент взлета находились рядом в лесополосе около дороги.

Вам может понравиться

СБУ арестовали украинского военнослужащего, собиравшего данные о местонахождении РСЗО HIMARS

10 апреля – ИА Discover24.ru. Представители СБУ сообщили о задержании и взятии под стражу украинского военнослужащего с позывным «Крымчанин», который якобы собирал данные о местонахождении РСЗО HIMARS в Одессе. Данная

CNN: Зеленский уговаривал Запад нанести удар по военным объектам ВС РФ в Ростовской области

10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский президент Владимир Зеленский предлагал западным партнерам нанести удар по местам дислокации российских военнослужащих, размещенных на территории Ростовской области. Об это в своем материале со ссылкой

Западные СМИ: Вступление Финляндии в НАТО наносит удар по России

Финляндия официально присоединилась к военному блоку НАТО, став в нем 31-й страной-членом, что становится значимым фактором для противостояния альянса с Россией. На этот аспект указывают сообщения большинства СМИ стран Запада.