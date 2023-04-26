В Киеве ничего не говорят о направлении грядущего контрнаступления, но разведка ВС РФ видит все перемещения ВСУ и их действия, направленные на подготовку к контрудару, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы публикации отмечают, что на Херсонском направлении активизировались диверсионно-разведывательные группы противника. Их задачей является разведка боем, «прощупывание» российских позиций и выявление наиболее уязвимых мест. Неизвестно, рискнут ли ВСУ перебираться на левый берег Днепра, что является весьма опасным мероприятием, но точно можно говорить о повышенной активности ДРГ.

Пока ВСУ не пытаются высаживать десант на левый берег, предпочитая делать это в пропагандистских статьях. Так, недавно появилась информация о «плацдарме» для наступления, однако она оказалась фейком. Украинские военные действительно заняли район дач, но из-за сильно заболоченной местности и отсутствия даже тропинок, не говоря уже о дорогах, не смогут использовать его в качестве плацдарма.

По мнению экспертов, вся эта суета на Херсонском направлении и на Днепре – лишь отвлекающий маневр. Он будет продолжаться вплоть до самого начала контрнаступления, которое Киев скорее всего планирует на Запорожском участке линии соприкосновения.