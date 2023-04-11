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11 апреля – ИА Discover24.ru. Согласно информации из издания «Царьград», с начала апреля части 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также частей 53-й и 93-й механизированных бригад сообщают о возможном окружении города Артемовска (Бахмут) силами РФ и бойцами «Вагнера».

Командиры украинских подразделений теробороны также высказывают опасения по этому поводу и указывают на полное отсутствие тяжелого вооружения и боевой бронированной техники, которая была уничтожена российской артиллерией.

Поэтому командиры формирований ВСУ требуют у высшего руководства организовать «коридор безопасности» и артиллерийскую поддержку, чтобы была возможность отступления из города. Они также заявляют, что уйдут с позиций самостоятельно, несмотря на отсутствие приказа, если не будет оказана помощь до конца апреля.

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