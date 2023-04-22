Все страны НАТО готовы принять Украину в свои ряды, но никто не знает, когда это произойдет. О готовности заявил генсек Йенс Столтенберг, побывавший в Киеве с кратковременным визитом. Однако Соединенные Штаты продолжают юлить с «дорожной картой», которую никак не может выпросить Украина, а немецкие политики заявляют о длительном процессе вхождения в блок, передает РИА Новости.

Столтенберг также оговорился, что вступление в НАТО стоит отложить на потом. Однако он заявил о продолжении поставок оружия в Киев. Однако по мнению экспертов, это все лишь слова. На деле Альянс вряд ли сумеет восполнить те запасы ракет ПВО Украины, которые исчерпаются в начале мая.

Европа и США практически полностью утратили взаимопонимание относительно санкционных мер против России. ЕС в ходе их обсуждения делает все возможное, чтобы не трогать выгодные для себя области, поэтому по мнению экспертов, в новом пакете стоит ожидать не столько ограничений, сколько исключений.

Еще одна тема минувшей недели – украинское зерно, которое чуть было не уничтожило фермерские хозяйства Польши, Болгарии и других стран. Дешевая сельхозпродукция, которую якобы отправили в Африку голодающим детям, «внезапно» осела в Восточной Европе, составив жесткую конкуренцию местным хлеборобам.