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Согласно сообщению РИА Новости, командование Вооруженных сил Украины уже несколько раз откладывало масштабную контрнаступательную операцию, которая была запланирована с осени прошлого года, и как сообщают западные и украинские СМИ, может быть начата летом.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус утверждает, что украинские войска готовятся к контрнаступлению в конце мая или в начале июня и нанесут мощный удар, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Издание Politico предполагает, что наступление может быть направлено на северную часть Донбасса. Однако заявления украинской стороны на этот счет противоречивы. Командующий группировкой ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник говорит об острой нехватке техники и живой силы, в то время как заместитель главы оборонного ведомства страны Анна Маляр заявляет, что контрнаступление уже идет, приводя Марьинку в качестве примера.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен в том, что украинские войска до конца мая захватят Крым.

Обозреватели оценивают намеки украинского командования как «все хуже, чем мы думали».

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