Бывший офицер американской разведки, Скотт Риттер, считает, что украинским Вооруженным силам будет сложно восполнить потери среди личного состава, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что на начало вооруженного конфликта состав регулярной армии Киева начислял размере 260 тысяч человек, но сейчас около 80 процентов из них погибли, находятся в плену или ранены, заменить их некем.

Российская армия, по словам Риттера, прошла подготовку и имеет все необходимое вооружение, в то время как в украинской армии в основном находятся плохо обученные мобилизованные местные жители.

Офицер США также добавил, что власти Украины сейчас оказалась в трагической ситуации из-за неспособности армии держать оборону, а давно запланированное весеннее контрнаступление Киева вряд ли будет иметь успех при текущих ресурсах.