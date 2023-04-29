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Перед началом контрнаступления, вести о котором распространяются уже несколько месяцев, Киев может нанести удар по Крымскому мосту, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-канал «Изнанка времени».

Главной целью этой атаки станет остановка железнодорожного и автомобильного движения между полуостровом и Краснодарским краем. Также ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, для чего пойдут в наступление на Мариуполь и Мелитополь, предполагают авторы публикации.

Они отмечают, что если даже этот план Киева сорвется, он все равно сможет продемонстрировать хоть какие-то «достижения» Западу, чтобы и дальше получать поставки вооружений и денежные транши.

Мост достаточно надежно защищен, но этого мало, считают эксперты. Они поясняют, что Киев должен знать – любая попытка атаковать сооружение закончится для него весьма негативными последствиями. Только в этом случае он откажется от своего плана.

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