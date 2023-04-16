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В последние месяцы весь мир постоянно говорит о грядущем украинском контрнаступлении, причем подавляющее большинство стран даже не представляет, когда оно начнется и каким образом будет развиваться. Однако новости от Киева и Запада все же позволяют увидеть, какие цели они перед собой ставят.

Планы по наступлению в Запорожской области или на Донбассе, по мнению экспертов портала «Свободная пресса», являются лишь частью серьезной стратегической задачи, которая заключается в нанесении РФ крупного поражения. НАТО мечтает не только ослабить Россию, но еще и изгнать ее из Черного моря. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Черное море так же, как и Балтийское, должно превратиться в «озеро НАТО».

Для этой цели Киев будет использовать скорее всего морские беспилотники, которые поставляет ему Запад. Также ожидается, что в этой операции активное участие примет Турция. Она в последние годы действует исключительно в собственных интересах, не поддерживая ни одну из сторон.

Авторы приводят мнение военного эксперта Шестака, призвавшего затемнить береговую линию вокруг крупных военно-морских баз ВС РФ, так как как Киев может устраивать атаки с применением надводных дронов в ночное время суток.

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