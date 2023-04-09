«Гвардия наступления», о создании которой неоднократно заявляло МВД Украины, уже готовится к вступлению в боевые действия в зоне СВО. Об этом сообщило агентство Reuters, отметившее, что в состав подразделения вступило 40 тысяч добровольцев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о планах собрать под знаменами «Гвардии» до 200 тысяч боевиков, но что-то пошло не так. Впрочем, до весеннего контрнаступления Киев еще может увеличить численность войск. На западе страны в настоящий момент собираются резервы из мобилизованных, а в южных областях к «приазовскому сражению» готовятся более 25 бригад.

Пока же украинские террористы продолжают совершать атаки на приграничные регионы России. Так, в Брянскую область попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа ВСУ, а затем в Суражском районе было уничтожено два вражеских самолета.