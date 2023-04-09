ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Гвардия наступления», о создании которой неоднократно заявляло МВД Украины, уже готовится к вступлению в боевые действия в зоне СВО. Об этом сообщило агентство Reuters, отметившее, что в состав подразделения вступило 40 тысяч добровольцев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о планах собрать под знаменами «Гвардии» до 200 тысяч боевиков, но что-то пошло не так. Впрочем, до весеннего контрнаступления Киев еще может увеличить численность войск. На западе страны в настоящий момент собираются резервы из мобилизованных, а в южных областях к «приазовскому сражению» готовятся более 25 бригад.

Пока же украинские террористы продолжают совершать атаки на приграничные регионы России. Так, в Брянскую область попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа ВСУ, а затем в Суражском районе было уничтожено два вражеских самолета.

Вам может понравиться

Российские атаки Константиновку срывают планы ВСУ по “деблокированию” Артемовска

Российские ВС срывают планы украинского командования по «деблокированию» Артемовска (Бахмута). Портал «Военное обозрение» поясняет, что связано это с атаками подразделений ВС РФ юго-западнее Константиновки. Киев именно с этого направления планировал

Fox News: Киев перед наступлением проведет самую масштабную с начала СВО мобилизацию

Украина начинает тотальную мобилизацию в рамках подготовки к контрнаступлению, которое может состояться уже в ближайшие два месяца. Аналитик ISW Джордж Баррос рассказал телеканалу Fox News, что очередной призыв будет вдвое

RV: ВС РФ в Крыму вывели бронетехнику и артиллерию с военных баз на севере

Российская техника загадочным образом исчезла с баз хранения, расположенных в северной части Крымского полуострова, заявил американский военный эксперт Брэди Африк. Он пояснил, что исследовал новые спутниковые снимки и не увидел