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В немецких СМИ появилась информация о подготовке «боевых байдарочников» ВСУ, которые в ходе планируемого контрнаступления будут форсировать Днепр небольшими группами. Эти подразделения специального назначения проходят подготовку на Западе.

Киевские власти еще с начала года приобретают плавсредства, специальное оборудование и снаряжение, а также оплачивают услуги квалифицированных инструкторов. Командование украинской армии считает, что именно байдарки помогут форсировать реку, так как они двигаются бесшумно и не привлекают к себе особого внимания. Боевики обучаются осуществлять управление ними, а также десантироваться вместе с оружием.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что немецкие журналисты вполне могли «вбросить» в Сеть дезинформацию, чтобы отвлечь внимание российских ВС от основных направлений контрнаступления. В то же время на левом берегу Днепра лучше проявлять бдительность на случай высадки украинских байдарочников.

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