Обозреватель РИА Новости Андрей Коц сообщил об относительном затишье на линии соприкосновения. С обеих сторон работают артиллерийские подразделения, однако наступательные действия никто пока не ведет. Однако это затишье перед бурей, которая может разразиться в любой момент.

Так, украинские ВС то на одном, то на другом направлении пытаются идти вперед, однако российские войска своевременно пресекают эти попытки. В районе населенных пунктов Никольское и Павловка неподалеку от Угледара в прорыв пошли штурмовые подразделения противника, прикрываемые боевыми машинами пехоты и танками. Но ВС РФ обнаружили повышенную активность и предприняли меры для отражения атаки.

Угледар представляет собой один из вариантов для контрнаступления ВСУ, считает автор публикации. Он поясняет, что отсюда Киев сможет двинуть полки на Волноваху, а затем и на Мариуполь, чтобы выйти к Азовскому морю. Впрочем, это будет не более, чем пропагандистский временный успех, так как ВСУ окажутся в блокаде и будут вынуждены снова сдаваться.

В Артемовске, 90 процентов территории которого уже находится под контролем ВС РФ, ситуация также сложная. Киев готовит операцию по деблокированию, намереваясь ударить одновременно с севера и юга. В этом случае ВС РФ отобьются, но сражение может быть весьма серьезным.

Готовит Киев и наступление на Запорожском фронте, чтобы прорваться к Азовскому морю. Но именно здесь российские ВС выстроили мощные линии обороны, которые пройти не так просто. Предугадать, на каком именно направлении ВСУ начнут контратакующие действия, сейчас практически невозможно. Но наши подразделения готовятся к ним и постоянно маневрируют, одновременно отслеживая перемещения противника.