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9 апреля – ИА Discover24.ru. Ближе к утру 9 апреля российские ВС нанесли сокрушительные удары по Запорожской области. Мощные взрывы гремели вблизи населенного пункта Орехов. По словам экспертов, для удара применялись планирующие бомбы, поразившие крупные объекты ВСУ.

Именно в Орехове уничтожено крупное скопление западной техники, которую Киев накапливает для контрнаступления. Также удары наносились по окрестностям города Запорожье. Сообщается, что сперва на окраинах областного центра прогремело несколько взрывов, а только потом была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины ранее заявили, что не могут ничего сделать с планирующими бомбами ВКС РФ. Они обходят системы противовоздушной обороны и, благодаря наличию навигационного модуля ГЛОНАСС, точно поражают цели.

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