Вооруженные силы Украины 5 апреля попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции при помощи ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал командир одного из подразделений ВС России, обеспечивающего безопасность станции.

По словам российского командира, украинская армия попыталась атаковать при помощи ударного дрона польского производства территорию Запорожской АЭС. Примечательным является тот факт, что в настоящий момент на станции находятся сотрудники МАГАТЭ. Военнослужащий ВС РФ сообщил, что вес украинского БПЛА составляет более 2 килограмм.

Место крушении украинского ударного дрона и расположение его обломков, по словам командира подразделения ВС РФ, свидетельствуют о попытке атаки именно территории атомной станции. Причины падения украинского БПЛА в настоящий момент выясняют военные специалисты российской армии, находящиеся на территории ЗАЭС.