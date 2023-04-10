ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Стали известны наиболее сложные в написании слова для участников «Тотального диктанта» в России. Больше всего ошибок было допущено при написании слов «кардинально» и «сызмальства». О этом сообщает руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

По ее словам, при проверке работ было выявлено девять неправильных вариантов написания слова «сызмальства». Среди наиболее интересных вариантов написания данного словам присутствовали: «съизмальства», «с измальства», «с ызмальства» и «сызмальство». При этом такое слово как «кардинально» большая часть участников написала, как «координально».

Напомним, акция «Тотальный диктант» проходит ежегодно, начиная с 2004 года. В данной акции, придуманной студентами Новосибирского государственного университета, могут принять участие все россияне и русскоязычные жители других государств.

Вам может понравиться

Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский Генштаб с оптимизмом заявляет об успешном отражении «всех атак» ВС РФ, но признает, что ситуация в Артемовске стала критической для ВСУ. Портал «Военное обозрение»

CNN: Украина изменила свои «военные планы» из-за утечки секретных документов

10 апреля – ИА Discover24.ru. В Киеве заявили, что информация об утечке секретных документов Пентагона является фейком, но при этом оперативно бросились изменять военные планы. В CNN не стали уточнять,

Военный эксперт Джерелиевский назвал три основных этапа будущего контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ, которое по словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, начнется «в ближайшие недели», вовсе не ставит перед собой целью победу Украины, которая никому особо не нужна. Оно должно сорвать