10 апреля – ИА Discover24.ru. Стали известны наиболее сложные в написании слова для участников «Тотального диктанта» в России. Больше всего ошибок было допущено при написании слов «кардинально» и «сызмальства». О этом сообщает руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

По ее словам, при проверке работ было выявлено девять неправильных вариантов написания слова «сызмальства». Среди наиболее интересных вариантов написания данного словам присутствовали: «съизмальства», «с измальства», «с ызмальства» и «сызмальство». При этом такое слово как «кардинально» большая часть участников написала, как «координально».

Напомним, акция «Тотальный диктант» проходит ежегодно, начиная с 2004 года. В данной акции, придуманной студентами Новосибирского государственного университета, могут принять участие все россияне и русскоязычные жители других государств.