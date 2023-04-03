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Как сообщает в своем материале деловая газета «Взгляд», во время творческого вечера известного блогера, публициста и военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), проходившего в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, прогремел взрыв. От полученных травм военкор погиб на месте, а еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным Национального антитеррористического комитета, в подготовке данного теракта принимали участие спецслужбы Украины с привлечением агентурной сети сторонников ФБК (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального. По подозрению в совершении убийства была задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, которая и принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Большая часть российских военных экспертов уверена, что непримиримая позицию Татарского и стала основной причиной, почему киевский режим решил организовать теракт и убить известного военкора. По словам заместителя Главного управления Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, Максим Фомин, являясь коренным жителем Донбасса и непосредственным участником боевых действий с 2014 года, был прирожденным оратором, уделял много времени медийной деятельности и обладал уникальным качеством вести людей за собой.

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