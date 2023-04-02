Противники Украинской православной церкви (УПЦ) устроили пляски под музыку прямо вокруг женщины, молящейся на коленях у входа в Киево-Печерскую лавру. Соответствующая видеозапись была опубликована в Телеграм-канале Союза православных журналистов.

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как группа противников УПЦ скачет под веселую музыку вокруг женщины, которая стоит на коленях с распятием и читает молитвы. В конце ролика один из молодых людей подходит к молящейся женщине и уводит ее в сторону.

Напомним, что 1 апреля следователи СБУ обвинили митрополита Павла, являющегося наместником Киево-Печерской лавры, в работе на Российскую Федерацию и разжигании религиозной розни. При этом суд избрал меру пресечения для священнослужителя в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Прямо в зале суда митрополиту Павлу был надет на ногу браслет, отслеживающий его местоположение.

По словам Зеленского, передача Лавры раскольникам из ПЦУ является «очередным шагом на пути укрепления духовной независимости государства» для обеспечения защиты общества от «московских манипуляторов религией».