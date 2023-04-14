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Проливные дожди в Запорожской области, тяжелые тучи, нависшие практически над всей территорией Украины создают Киеву дополнительные проблемы, пишет обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он поясняет, что в таких условиях, которые вряд ли изменятся до начала мая, Киев вряд ли рискнет переходить к контратакующим действиям на юге. И проблема даже не в том, что западная техника, которой США и НАТО уже снабдили своих подопечных, просто увязнет в грязи. Даже натовские спутники, наблюдающие за событиями в стране и сообщающие украинским властям цели для HIMARS, неспособны ничего разглядеть сквозь плотную облачность.

Происходит все это в тот момент, когда США заявляют о «больших возможностях» для контрнаступления украинской армии. Вашингтон подталкивает Киев к атаке всеми силами, но если командование ВСУ рискнет и все же попробует двинуть полки в бой, результат окажется вполне предсказуемым.

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