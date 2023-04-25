На Краснолиманском направлении российские ВС обнаружили замаскированные опорные пункты украинских боевиков и разгромили их с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Издание «Известия» сообщило, что ТОС-1А поразили все намеченные цели и ликвидировали позиции противника.

Всего в боях на Краснолиманском направлении за сутки нанесено 170 ударов по вражеским позициям. Российские ВС уничтожают не только опорники и огневые рубежи ВСУ, но и критические важные объекты – склады с горюче-смазочными материалами, ракетно-артиллерийскими боеприпасами, командные пункты и места размещения резервных сил.

Артиллеристы ВС РФ на ямполовском участке фронта разгромили подразделения 58-й мотопехотной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Они получили информацию о позициях боевиков от разведки, активно использующей беспилотные аппараты.