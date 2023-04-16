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16 апреля министр обороны Китая Ли Шанфу прилетит в Москву. Это будет первый его международный визит, пишет издание «Царьград».

Авторы публикации отмечают, что на встрече с российским главой Минобороны Шанфу скорее всего будет обсуждать возможную помощь Тихоокеанского флота РФ в Тайваньской операции. Когда она состоится, неизвестно, однако все события в регионе указывают на то, что без боевых действий ситуация не разрешится.

Кроме того, одной из тем для разговора может быть поддержка Китаем российской специальной операции на Украине и предоставление военной помощи для ВС РФ.

По словам экспертов, отношения между РФ и Китаем выходят на новый уровень, причем обеим государствам может потребоваться помощь в военно-техническом плане. Вполне возможно, что главы Минобороны будут обсуждать именно эти вопросы.

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