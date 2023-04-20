Военный эксперт Влад Шлепенко рассказал изданию «Царьград», что происходит в Артемовске (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Бахмут) и почему российские ВС так долго не могут установить контроль над этим городом.

Он пояснил, что освобождение Артемовска открывает ВС РФ прямой путь к «сердцу Украины», поэтому Киев сделал все возможное для организации грамотной обороны «города-крепости». В Бахмут отправили «элиту боевиков» украинской армии, выстроили фортификационные сооружение, задействовали для сопротивления высотные жилые здания и дома в частном секторе.

Сейчас в обороне Артемовска принимает участие не менее 60 тысяч военных ВСУ. Причем все они понимают, что потеря города фактически будет означать поражение Украины в специальной военной операции. Именно поэтому они цепляются за каждый дом и за каждый клочок территории. Российские ВС с трудом, очень медленно, но все же продвигаются вперед, так как тоже отлично осознают важность освобождения Бахмута.