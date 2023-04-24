В распоряжении Киева нет достаточно сил и средств для контрнаступления, однако он все же может начать его, чтоб отвлечь внимание мировой общественности от вспыхнувшего в Соединенных Штатах скандала. Речь идет о многочисленных финансовых катастрофах, за которыми пристально следит весь мир, передает издание “Царьград”.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Вашингтон будет давить на Украину, требуя начать контрнаступление. Однако в нынешних условиях оно может стать бессистемным и абсолютно бесконтрольным. Что лишь приведет к увеличению и без того огромного количества потерь ВСУ.

По мнению эксперта, даже если Киев попытается выбрать относительно спокойное направление, такое как Купянское, где ВС РФ не выстраивали глубоко эшелонированную оборону, наступление все равно станет для него авантюрой с огромными потерями в живой силе и технике.