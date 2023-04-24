ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении Киева нет достаточно сил и средств для контрнаступления, однако он все же может начать его, чтоб отвлечь внимание мировой общественности от вспыхнувшего в Соединенных Штатах скандала. Речь идет о многочисленных финансовых катастрофах, за которыми пристально следит весь мир, передает издание “Царьград”.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Вашингтон будет давить на Украину, требуя начать контрнаступление. Однако в нынешних условиях оно может стать бессистемным и абсолютно бесконтрольным. Что лишь приведет к увеличению и без того огромного количества потерь ВСУ.

По мнению эксперта, даже если Киев попытается выбрать относительно спокойное направление, такое как Купянское, где ВС РФ не выстраивали глубоко эшелонированную оборону, наступление все равно станет для него авантюрой с огромными потерями в живой силе и технике.

Вам может понравиться

Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ перейдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение

Подразделения вооруженных сил Украины смогут перейти в масштабное контрнаступление, как только получат все необходимое вооружение от своих западных партнеров. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

Washington Post: В США сделали зловещее предупреждение Зеленскому по ситуации в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» не только заняли позиции ВСУ вдоль трассы О-0506, ставшей для Киева дорогой жизни, но и успешно действуют в самом Артемовске (Бахмуте). По словам командования 93-бригады украинской армии

Губернатор Курской области Роман Старовойт: Рыльский район попал под обстрел ВСУУ

Ранним утром 22 апреля ВСУ нанесли почти 20 ударов по Рыльскому району Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. Кроме того, отсутствуют