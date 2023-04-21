Одними из сильнейших бойцов российских спецподразделений являются так называемые «краповые береты». Однажды на совместных учениях с военнослужащими из США американским морпехам на собственной шкуре довелось убедиться в этом. Историю, случившуюся в период дружбы Российской Федерации с США, опубликовал «Царьград».

Высшей формой отличия военнослужащих спецподразделений внутренних войск МВД СССР являлся краповый берет. После событий 1991 года право носить краповые береты могут заслужить бойцы спецподразделений национальной гвардии России и военнослужащие спецназа внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Боец спецназа для получения права носить краповый берет должен преодолеть в полной экипировке дистанцию в 12 километров, включающей не менее 3 водных преград, огненно-штурмовые полосы, выполнить силовые акробатические упражнения, приемы рукопашного боя с оружием и без, а в заключении отстоять 12 минутный спарринг с инструктором.

В начале нулевых во время совместных учений морской пехоты США и российских спецназовцев один из американцев сорвал с российского бойца краповый берет со словами: «не бывает сильных русских!». После этого американским морпехам предложили пройти испытания на право ношения крапового берета.

В итоге пройти испытание согласились три морпеха США и один российский краповый берет. Первый морпех сошел с дистанции на половине пути. Второй морпех не справился со стрельбой. Самый стойкий американец смог дойти до последнего испытания, однако уже на второй минуте спарринга с инструктором пропустил удар и ушел в нокаут.