Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танки Leopard 2, которые Запад отправил на Украину, совсем не выделяются хорошим качеством. Уже первый их выезд на своеобразную «обкатку» в весьма неблагоприятных погодных условиях закончился поломкой нескольких боевых машин, пишет издание «Царьград».

Авторы ссылаются на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался главе государства на жуткое качество немецких танков, которые хранились много лет в ангарах и сейчас представляют собой очень жалкое зрелище.

Несколько танков сразу сломались и теперь требуют ремонта, который в Киеве просто некому делать из-за отсутствия специально обученных специалистов. Страшно представить, что будет с остальными машинами, когда им придется участвовать в боевых действиях. Кроме того, Залужный пожаловался на качество боеприпасов калибра 155-мм, которые тоже несколько десятилетий провалялись на складах НАТО.

Вам может понравиться

МК: Кнутов указал на беспомощность ПВО Украины против полутонных “умных” бомб ВС России

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал опасения высокопоставленных офицеров ВСУ по поводу использования Россией «умных» бомб ФАБ-500 и запуска в серийное производство ФАБ-1500. Он отметил, что страхи украинских военных вполне оправданы,

Фейковые пуски ракет и планирующих авиабомб мешают работе украинских средств ПВО

Украинские телеграм-каналы все чаще рассказывают о загадочных воздушных целях, которые ниоткуда появляются, некоторое время летят в сторону Украины, вынуждая ПВО реагировать, а затем бесследно исчезают. Авторы публикаций считают, что таким

Джон Кирби: бойцы спецназа США действительно находятся на территории американского посольства в Киеве

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал американскому телеканалу Fox News сведения, содержащиеся в секретных документах Пентагона, попавшие в публичный доступ. По его словам, на