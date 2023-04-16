Танки Leopard 2, которые Запад отправил на Украину, совсем не выделяются хорошим качеством. Уже первый их выезд на своеобразную «обкатку» в весьма неблагоприятных погодных условиях закончился поломкой нескольких боевых машин, пишет издание «Царьград».

Авторы ссылаются на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался главе государства на жуткое качество немецких танков, которые хранились много лет в ангарах и сейчас представляют собой очень жалкое зрелище.

Несколько танков сразу сломались и теперь требуют ремонта, который в Киеве просто некому делать из-за отсутствия специально обученных специалистов. Страшно представить, что будет с остальными машинами, когда им придется участвовать в боевых действиях. Кроме того, Залужный пожаловался на качество боеприпасов калибра 155-мм, которые тоже несколько десятилетий провалялись на складах НАТО.