Издание «Царьград» со ссылкой на западные СМИ рассказало о «грузе 200» из натовских высокопоставленных военных, отправленных на родину с Украины. Отмечается, что Вашингтон и его союзники сохраняют полное спокойствие и гробовое молчание по поводу этого эпизода.

По информации западной прессы, 9 марта Россию нанесла удар по Львову ракетой «Кинжал». Боезаряд точно накрыл важную цель противника – штаб связи и управления, где на момент атаки находилось не менее 300 генералов НАТО. Они тайно командовали украинскими войсками и скорее всего готовили план весеннего контрнаступления и «деблокирования» Артемовска.

Появление подобных публикаций не смутило Вашингтон. Он продолжает хранить молчание, не подтверждая и не опровергая сведения о «грузе 200». Столь успешный удар ВС РФ стал той сенсацией, о которой в Североатлантическом альянсе не принято говорить вслух. Однако она все же повлияла на Вашингтон, в действиях которого стала заметна паника.