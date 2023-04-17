На днях в Судане вспыхнуло военное противостояние между армией и силами спецназначения. Внутренний конфликт в этой африканской стране может отразиться и на ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали эксперты, которых опросил телеканал “Царьград”.

Судан – одна из стран африканского континента, которая заинтересована в налаживании отношений с Россией. Кроме того, стабильность в Судане до некоторых пор осуществлялось усилиями частной военной компании “Вагнер”. Она в настоящее время участвует в российской спецоперации по защите Донбасса.

Эксперты полагают, что конфликт в Судане искусственно подогревают западные страны. Через эту страну, в частности, перевозились грузы военного назначения для украинской армии. Сейчас такие поставки под угрозой. По мнению специалистов, страны Запада, описывая неприятности, с которыми сталкиваются ВСУ, создают почву для будущего перемирия. Если Россия на него согласится – это станет для неё ловушкой, уверен военный журналист Герман Куликовский. Западным союзникам Киева перемирие нужно только для того, чтобы развернуть производство и ещё больше накачать оружием Украину.