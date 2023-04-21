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Вместо угроз, которые несёт глобальное потепление, миру стоит задуматься над угрозами, которые несёт глобальная ядерная война. Чтобы её не допустить мировое сообщество должно полностью избавиться от соответствующего вооружения. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп. Его слова со ссылкой на онлайн-выступление бывшего американского лидера приводит РИА “Новости”.

Трамп заверил, что “денуклеаризация всего” – задача, решению которой он готов заниматься, поскольку считает проблему с ядерным оружием важной. При этом бывший американский президент назвал “глупыми” рассуждения об опасности глобального потепления.

Экс-глава Белого дома также добавил, что разговаривал с президентом Владимиром Путным по поводу полного отказа мирового сообщества от ядерного оружия, и российскому лидеру такая идея понравилась. Помимо этого Трамп предположил, что идею полностью избавиться от ядерного оружия на планете поддержала бы не только Россия, но и Китай.

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