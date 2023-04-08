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8 апреля – ИА Discover24.ru. Портал «Военное обозрение» сообщил подробности ракетной атаки на Феодосию, которую пытались провести украинские войска. Отмечается, что для этой цели использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», который базируется на полигоне «Тузлы».

Выпущенная из Одесской области ракета почти долетела до Феодосии, однако ее сбила российская система противовоздушной обороны. Обломки рухнули на землю в пределах одного из населенных пунктов в Крыму, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

Эксперты напомнили, что Киев разрабатывает ОТРК «Гром-2» с 90-х годов прошлого столетия. Основной для комплекса стали советские «Точки-У», из которых конструкторы, использующие дополнительно еще и западные наработки, пытались соорудить некое подобие российского комплекса «Искандер». Но затем Саудовская Аравия, которая взялась финансировать проект, вышла из него.

Не исключено, что сейчас с помощью того же Запада Украина все же сумела довести проект до логического завершения. В Киеве заявляют, что ракеты «Гром-2» способны преодолевать расстояния в 500 километров и дальность будет постоянно увеличиваться.

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