Власти Харьковской области сообщили подробности ракетной атаки ВС РФ на областной центр и объекты на территории региона. Они сделали это вопреки запрету Киева сообщать подобную информацию раньше времени, пишет портал «Военное обозрение».

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что одна из ракет поразила «гражданский» инфраструктурный объект. Эта информация однозначно является фейком, так как российские ВС не атакуют гражданскую инфраструктуру, не используемую ВСУ. На объекте вспыхнул сильный пожар, зарево которого виднелось на десятки километров.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что по региону было минимум 5 прилетов. При этом ни одну из ракет средства противовоздушной обороны перехватить не сумели.

Эксперты предполагают, что в Харькове удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, чтобы нарушить логистику ВСУ и остановить работу военных предприятий, находящихся в городской черте.