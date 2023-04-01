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Ракетный удар ВС РФ по Харьковской области уничтожил один из крупнейших складов с боеприпасами территориальной обороны ВСУ. Портал «Военное обозрение» опубликовал в Сети видеозапись мощного прилета по этому объекту.

На кадрах видно, что после удара раздается множество взрывов, свидетельствующих о детонации огромного количества боеприпасов.

Для Киева такие удары превращаются в настоящую трагедию, так как ВСУ и так страдают от «снарядного голода». Они постоянно получают приказы экономить снаряды, что негативно влияет на ситуацию на поле боя. Ведь в ходе специальной военной операции артиллерия исполняет одну из ключевых ролей и достаточное количество боеприпасов к ней уже является преимуществом ВС РФ.

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