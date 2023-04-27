Британское издание The Sun обратило внимание на ролик, опубликованный в социальной сети TikTok пользовательницей под ником @2_girls_1_pup, в котором она рассказала о лайфхаке с использованием крема для автозагара.

По словам девушки, она использует средство для автозагара, чтобы не поддаться соблазну заняться сексом на первом же свидании. Для этого она наносит крем только на те части тела, которые не прикрывает одежда. При этом девушка спрашивает своих подписчиков, почему в противном случае у нее нет силы воли, чтобы отказать молодому человеку в предложении остаться на ночь у него.

Однако в одном из следующих своих роликов девушка показала себя, лежащей в постели с мужчиной. Она намекнула своим подписчикам, что перед свиданием нанесла на себя крем для автозагара частично, но по какой-то причине это не помогло ей отказать молодому человеку. Поэтому, придуманный ею лайфхак, не работает на все сто процентов.