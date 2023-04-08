8 апреля – ИА Discover24.ru. В зоне проведения специальной военной операции основными видами боеприпасов являются снаряды для реактивной и ствольной артиллерии. Их активно используют обе стороны. Так, ВСУ каждый день выпускает около 7,7 тысяч этих боезарядов, рассказал американский военный эксперт Роб Ли в издании The Washington Post.

Российские войска при этом используют втрое больше снарядов, обеспечивая высокую интенсивность обстрелов. Киев себе не может позволить подобного, он то и дело сталкивается со «снарядным голодом» и вынужден избирательно подходить к ударам по позициям ВС РФ.

Ли отметил, что Запад регулярно отправляет боеприпасы Киеву и постоянно увеличивает объемы таких поставок. Артиллерия играет главную роль в специальной военной операции, поэтому преимущество оказывается на той стороне, у которой больше снарядов.

Однако у ВСУ постоянно возникает нехватка боеприпасов калибра 152 мм, которые используются в советских гаубицах. С западными снарядами 155 мм проблем вроде меньше, но для них не хватает артиллерийских орудий, отметил аналитик.